Występ Huberta Hurkacza pod znakiem zapytania. Wszystko zależy od debla

- Fajnie jest wrócić do gry w reprezentacji, do tego przed polską publicznością – mówił Hubert Hurkacz po swoim pierwszym od czterech lat spotkaniu w Pucharze Davisa. Wrocławianin na własne oczy mógł się przekonać, że jego sukcesy nie są kibicom obojętne. W Kozerkach, gdzie rozgrywane jest spotkanie z Barbadosem został gorąco przywitany przez publiczność, a krótką drogę z kortu do szatni pokonywał przez kilkanaście minut, co chwila zatrzymując się, by rozdać autografy. Niestety, możliwe, że dziś półfinalista Wimbledonu z 2021 roku nie zagra w swoim drugim meczu singlowym.