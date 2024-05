Wyjątkowa dedykacja od Huberta Hurkacza. Wyznał to po meczu, coś pięknego

Hubert Hurkacz rozpoczął zmagania w Rzymie od starcia z legendą tej dyscypliny - Rafaelem Nadalem. Reprezentant Polski w swoim pierwszym meczu we Włoszech w imponującym stylu pokonał utytułowanego Hiszpana 6:1, 6:3 . W kolejnej rundzie wrocławianin po emocjonującym pojedynku odprawił do domu Argentyńczyka Tomasa Martina Etcheverry'ego. Choć rywal w pierwszej partii miał piłkę setową, ostatecznie to "Hubi" mógł cieszyć się z awansu.

Reklama