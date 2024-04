Hubert Hurkacz po nieudanych dla niego występach w Indian Wells i Miami Open błysnął formą w portugalskim Estoril, gdzie w turnieju rangi ATP 250 triumfował po ograniu w finale Pedro Martineza . Dla Polaka był to ósmy tytuł w karierze, ale dopiero pierwszy na nawierzchni ziemnej, co było dobrym prognostykiem przed turniejem ATP Masters 1000 w Monte Carlo. A tam już w pierwszej rundzie czekało na niego trudne zadanie.

Pochodzący z Wrocławia zawodnik trafił na Jacka Drapera, czyli 39. zawodnika światowego rankingu. Spotkanie początkowo układało się po myśli Hurkacza, który szybko wyszedł na prowadzenie 3:0. Jego rywal zdołał jednak odrobić straty i doprowadzić do stanu 4:4, ale końcówka i tak należała do Polaka, który wygrał 6:4.

Hubert Hurkacz po meczu w ATP Monte Carlo: To nie jest łatwe

Po meczu Hurkacz nie ukrywał, że mecz z Draperem był dla niego dużym wyzwaniem. Polak podczas wywiadu przeprowadzonego jeszcze na korcie zauważył, że było to starcie pełne "wzlotów i upadków". "Jack jest naprawdę świetnym rywalem. Serwowałem na mecz, jednak on w końcówce posłał kilka bardzo dobrych zagrań. Musiałem to po prostu zaakceptować" - przyznał.