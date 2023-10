Wygrał i... zalał się łzami. Możliwy rywal Hurkacza sprawił sensację [WIDEO]

20-letni Japończyk Shintaro Mochizuki jak dotychczas nie miał szczęścia do gier w zawodach ATP - na osiem występów w tourze zaliczył osiem porażek, ale... ta seria to już zupełna przeszłość, bowiem młody tenisista sprawił sensację przed własną publicznością i pokonał Tomasa Martina Etcheverry'ego w dwóch setach. Później zaś... kompletnie dał ponieść się emocjom, natomiast szybko będzie musiał przejść do porządku dziennego po tym triumfie, bo przed nim kolejne wyzwania na Japan Open, w tym potencjalne starcie z Hubertem Hurkaczem.