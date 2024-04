Wyciekła decyzja Hurkacza, dotyczy igrzysk. Zdecydowany ruch Polaka, jest oficjalny komunikat

Już za niewiele ponad 3,5 miesiąca rozpoczną się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Dla wielu sportowców to najważniejsza impreza w ciągu czterech lat. U tenisistów bywa z tym różnie. Niektórzy skupiają większą uwagę na turniejach wielkoszlemowych. Bez wątpienia poważnie do tematu podchodzi za to Hubert Hurkacz. Wrocławianin, który wystąpi w stolicy Francji m.in. w mikście z Igą Świątek, podjął ważną decyzje, która ma mu pomóc odpowiednio przygotować się do paryskich zmagań.