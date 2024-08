Pierwsza reakcja, jeszcze podczas Wimbledonu, to, że "Hubiemu" nie uda się wystąpić, ale później byłem w stałym kontakcie z rodziną i wydawało się, że jest szansa. Teraz tym bardziej jest mi smutno i mocno żałuję, szczególnie, iż wiem, jakie to było ważne dla Huberta i dla Zielińskiego. Humory nie będą najlepsze w obozie Igi Świątek, a poza tym wiemy jak wszyscy, nie tylko w Polsce go lubią. Smutna wiadomość. Trudno mi się z nią pogodzić

~ mówił na łamach Interia Sport Wojciech Fibak