Fatalna kontuzja pokrzyżowała plany Hurkacza. Nici z igrzysk w Paryżu

- Początkowo wydawało mi się, że złapał go skurcz. Mówił do fizjoterapeuty w języku polskim, a ten powiedział do mnie: to dla niego koniec meczu. Nie miałem pojęcia, co się dzieje. Potem przeszedł rezonans i musieliśmy zdecydować, jakie rozwiązanie będzie najlepsze - relacjonował szkoleniowiec.

Kibice wyczekują powrotu Hurkacza. Wrocławianin robi ogromne postępy

- Takie zdarzenia pomagają ci docenić to co robisz, kiedy na jakiś czas taką możliwość ci zabrano. Wiedziałem, że nie dam rady poruszać się na korcie, więc wyjazd na igrzyska nie wchodził w grę. Marzyłem o wyjeździe do Paryża przez cały rok, ale szybko zdałem sobie sprawę, że to niemożliwe. Rany wciąż się nie zagoiły. Nie mogłem pojechać. To byłoby ogromne ryzyko, nie mógłbym normalnie poruszać się po korcie, tak więc to by nie wypaliło - podsumował 2-latek.