Takiego Huberta Hurkacza chcemy oglądać. Polski tenisista bez większych kłopotów awansował do kolejnego etapu Wimbledonu . W piątkowe popołudnie jego rywalem był wyżej notowany Lorenzo Musetti, aktualnie 16. rakieta świata. Mimo, że Włoch mógł pochwalić się lepszym bilansem (2-1) bezpośrednich spotkań z Hurkaczem, to Wrocławianin podszedł do tego starcia z podniesioną głową.