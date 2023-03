Wielkie rozczarowanie. Hubert Hurkacz przegrywa z Adrianem Mannarino

Historia ostatnich występów Hurkacza w Miami to historia tie-breaków. 6:7 (5), 6:7 (2), 6:7 (10), 7:6 (7), 7:6 (6), 6:7 (5), 6:7 (0) - takie były wyniki siedmiu kolejnych setów Hurkacza w Miami.

Pierwszy set na remis, ale wygrywa Mannarino

Pierwszy tie-break stał na dobrym poziomie z akcjami z obu stron, które wywołały burzę oklasków na Grandstandzie. Francuz rozpoczął od prowadzenia 3:0. Wrocławianin odrobił stratę mini przełamania. Ale to rywal wywalczył piłkę setową. Przy wyniku 6:5 po długiej wymianie Hurkacz zagrał w aut z backhandu.

Katastrofa Hurkacza w tie-breaku drugiego seta

Drugi set Polak rozpoczął od przełamania serwisu 34-letniego przeciwnika. Wiele wskazywało na to, że zwycięzca Miami Open sprzed dwóch lat przechodzi do kontrofensywy. Był żywszy, dynamiczny, a z kolei Mannarino zdradzał wyraźne oznaki zmęczenia.

To były tylko pozory. Niespodziewanie w szóstym gemie Francuz odrobił stratę i wyrównał na 3:3. Od tego stanu cztery gemy zostało rozegranych na przewagi. Dwa Hurkacz wygrał bez straty punktu. Ale jak to w Miami w meczach Hurkacza. Musiało dojść do kolejnego tie-breaku.