Wielki zryw rywala na nic, co za końcówka Hurkacza. Były reprezentant Rosji pokonany

Tenisistka będący aktualnie na 9. miejscu w rankingu ATP przyleciał do Miami z dużymi nadziejami na odrodzenie. To właśnie w tej lokalizacji przed trzema laty zdobył swój pierwszy tytuł rangi ATP Masters 1000 , pokonując w finale Jannika Sinnera. Rok później zakończył zmagania na etapie półfinału, przegrywając z Carlosem Alcarazem. Triumfował wówczas za to w grze podwójnej razem z Johnem Isnerem.

Kosztowny błąd Szewczenki w pierwszym secie. Ale to nie był koniec emocji

W pierwszym secie obaj tenisiści pewnie utrzymywali swoje podania, nie mieliśmy żadnych break pointów aż do stanu 4:4. W dziewiątym gemie Hurkacz doczekał się swoich pierwszych okazji w meczu. Za drugą szansą udało się przełamać serwis aktualnego reprezentanta Kazachstanu i wyjść na prowadzenie 5:4. Rywal popełnił błąd z forehandu, a potem wylała się z niego frustracja i wyładował swoją złość rzucając rakietą o kort . Po chwili Hubert nie miał większych problemów, by zakończyć seta przy własnym podaniu rezultatem 6:4.

W drugim secie nie doszło do ani jednego przełamania, przez co o losach partii decydował tie-break. Rozgrywka do siedmiu wygranych punktów od początku układała się po myśli Szewczenki. Tym razem to Hurkacz popełnił kosztowny błąd z forehandu, bo którym rywal przejął kontrolę. Zrobiło się 2:0, potem 5:1. Ostatecznie aktualny reprezentant Kazachstanu wygrał drugiego seta 7:6(2) i tym samym doprowadził do decydującej partii.