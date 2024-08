Wielki powrót Hurkacza, padła data. Co za wieści ws. tenisisty

Ostatnie tygodnie nie były najłatwiejsze dla Huberta Hurkacza - Polak dokładnie 4 lipca, podczas zmagań w ramach wielkoszlemowego Wimbledonu, odniósł poważniejszą kontuzję kolana podczas starcia z Arthurem Filsem i był zmuszony do kreczu. To jednak był tylko początek złych wieści.

"Hubi" bowiem z powodu problemów zdrowotnych nie był w stanie wziąć potem udziału w igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu, a jego absencja pociągnęła za sobą to, że Jan Zieliński nie podszedł w stolicy Francji do zmagań deblowych, a Iga Świątek do współzawodnictwa w mikście. Tutaj doszedł jeszcze wątek krytyki ze strony prezesa PKOl Radosława Piesiewicza, który liczył na to, że Hurkacz mimo wszystko "odbije kartę", dając w ten sposób mimo wszystko szansę Zielińskiemu na włączenie się w grę mieszaną.