Na szóstą lokatę awansował Hubert Hurkacz, to jego najwyższa w karierze. Wyprzedził Alexa de Minaura. Australijczyk ostatnie spotkanie rozegrał na Wimbledonie, tam nie wyszedł do starcia ćwierćfinałowego z "Djoko" z powodu urazu. W tym tygodniu odeszło mu 105 punktów, a w tym będzie to aż 600 oczek, co może sugerować spadek nawet w okolice skraju pierwszej i drugiej dziesiątki.