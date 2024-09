Wielka zmiana u Hurkacza, zatrudni nowego trenera. Wielkie nazwiska w grze

Hurkacz podziękował Boyntonowi po pięciu latach

Ostatnie miesiące nie były udane dla Huberta Hurkacza i to pomimo że nigdy wcześniej nie zajmował tak wysokiego miejsca w rankingu ATP. Siódma rakieta świata swoją czarną serię rozpoczęła już na Wimbledonie. To tam Polak doznał kontuzji kolana, która później wykluczyła go z gry na igrzyskach olimpijskich. Zrobił wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort; wystąpił już na początku sierpnia w Montrealu. Na korcie widać jednak, że 27-latek jest jeszcze daleki od najwyższej dyspozycji. Szybko pożegnał się z turniejem w Kanadzie, później ten scenariusz powtórzył się jeszcze w Cincinnati. Czara goryczy przelała się jednak podczas US Open, gdzie Hurkacz nie przebrnął drugiej rundy. Po porażce z Jordanem Thompsonem (6:7, 1:6, 5:7) pojawiła się informacja o rozwiązaniu współpracy Polaka z Craigiem Boyntonem.