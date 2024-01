Wielka szansa dla Huberta Hurkacza. Nie tylko Australian Open. To byłby jego rekord

Hubert Hurkacz wyraźnie lubi australijski klimat. Polak już drugi raz z rzędu dotarł bowiem w Australian Open do czwartej rundy imprezy, co jest jednoznaczne z grą w trakcie drugiego tygodnia turnieju. Gdy porównamy ten wynik z rezultatami osiąganymi na innych kortach twardych Wielkiego Szlema, a więc US Open, widzimy kompletną przepaść. Hurkacz w Nowym Jorku najdalej dotarł do... drugiej rundy. Jak na pozycję Polaka w światowym tenisie, to słaby wynik.