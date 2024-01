We Francji aż zawrzało po wygranej Huberta Hurkacza. Oto, co o nim piszą

Hubert Hurkacz pisze piękną historię w Australian Open. "Biało-Czerwony" po raz pierwszy w karierze awansował do ćwierćfinału prestiżowego turnieju w Melbourne. A może być jeszcze lepiej. W poniedziałek nasz tenisista po zaciętym pojedynku pokonał reprezentanta Francji - Arthura Cazaux 7:6 (6), 7:6 (3), 6:4 , który niespodziewanie okazał się jedną z największych rewelacji zmagań w Australii. Zawodnik przystąpił do rywalizacji z dziką kartą. Co ciekawe, przed AO nie udało mu się wygrać nawet jednego spotkania w zawodach zaliczanych do Wielkiego Szlema. Teraz pokonał trzech wyżej notowanych tenisistów. Wyeliminował między innymi Holgera Rune. Na drodze do marzeń stanął mu jednak Polak.