Ważą się losy Hurkacza na igrzyskach, nowe informacje od lekarza. To on operował

Nie tak tegoroczny Wimbledon wyobrażał sobie Hubert Hurkacz. Polak do stolicy Wielkiej Brytanii przyjeżdżał jako jeden z faworytów, a niestety zakończył udział w zmaganiach na drugiej rundzie. "Biało-Czerwony" nie dość, że przegrał z Arthurem Filsem, to na dodatek nabawił się poważnego urazu kolana. Jeszcze w Londynie trafił do szpitala na szczegółowe badania. Już wtedy rozpoczęła się walka z czasem, by zdążyć na igrzyska olimpijskie.

