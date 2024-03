W środku nocy napłynęły złe wieści ws. Hurkacza. Już oficjalnie ogłaszają, cios dla Polaka

Hubert Hurkacz pożegnał się z turniejem ATP Masters 1000 w Miami na etapie 1/8 finału po niesamowitym thrillerze. Polak przegrał z Grigorem Dimitrowem dopiero po tie-breaku trzeciego seta. Bułgar nie zamierzał na tym poprzestać i w kolejnej rundzie sprawił sensację, pokonując Carlosa Alcaraza . Po meczu sam przyznał, że był to jeden z najlepszych meczów w jego karierze. Potwierdziły to także statystyki.

Pojedynek mógł się rozpocząć doskonale z perspektywy Niemca, bowiem już w piątym gemie otrzymał szansę na przełamanie. Bułgar oddalił jednak zagrożenie i wygrał długiego gema rozgrywanego na przewagi. W następnym minutach obaj pewnie wygrywali swoje podania. Przełom nastąpił jednak w dziesiątym gemie , kiedy to Zverev musiał utrzymać własny serwis, by utrzymać się w secie. Alexander prowadził 30-0, ale nie wykorzystał swojej przewagi. Przegrał cztery punkty z rzędu i tym samym Dimitrow zapisał pierwszą partię na swoją korzyść rezultatem 6:4.

W drugim secie nie obserwowaliśmy ani jednej okazji na przełamanie, chociaż w dwunastym gemie Niemiec był o dwie piłki od porażki . Ostatecznie Zverev doprowadził jednak do tie-breaka, którego wygrał w pewnym stylu 7-4, od początku nadając ton grze. Tym samym doszło do trzeciej partii w meczu o finał.

Rozstrzygający set wyglądał podobnie do pierwszej odsłony spotkania. Znów to Alexander miał jako pierwszy break pointa (w czwartym gemie), ale to Grigor wywalczył to jedno kluczowe przełamanie. Dokonał tego w niezwykle ekwilibrystyczny sposób, wykazując się ogromnym czuciem i intuicją. Nie dał się zaskoczyć piłce, która odbiła się od siatki po zagraniu rywala.