US Open tuż za rogiem. Nagły komunikat Hurkacza. Kolejne wycofanie, dramat Polaka

Hubert Hurkacz po operacji kolana z poprzedniego sezonu wciąż nie wrócił do siebie. Polak nieustannie odczuwa skutki kontuzji z Wimbledonu i odpuszcza kolejne turnieje. Po Wimbledonie niestety nie jest lepiej. Jak się bowiem okazuje, nasz tenisista nie zagra w turnieju ATP 1000 w Toronto ledwie miesiąc przed US Open, co sprawia, że znajdzie się na skraju wypadnięcia z pierwszej pięćdziesiątki rankingu ATP.