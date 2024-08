US Open: Hubert Hurkacz - Timofiej Skatow. Wynik meczu na żywo, relacja live

Hurkacz ma za sobą trudne tygodnie

Niestety, dla 27-latka wszystko, co złe, rozpoczęło się podczas Wimbledonu. W starciu z Arthurem Filsem Polak zdecydował się na krecz. Już wtedy wyglądało na to, że kontuzja kolana, której doznał, jest poważna. Hurkacz zdecydował się na operację i do końca walczył o możliwość wyjazdu na igrzyska olimpijskie, ale przegrał batalię z czasem. Wrócił do gry w sierpniu, ale turniej w Cincinnati ponownie okazał się dla niego pechowy. Tym razem ucierpiała jego łydka, w wyniku czego nie był w stanie dokończył spotkania z Francesem Tiafoe.