Tytuł to nie wszystko. Pokaźna premia dla Hurkacza. Tyle Polak zarobił za triumf w Estoril

Już za sam awans do wielkiego finału turnieju ATP 250 w Estoril nasz tenisista mógł liczyć na premię w wysokości 51 400 dolarów oraz 165 pkt do rankingu ATP. Z racji tego, że z imprezą na etapie półfinału pożegnał się Casper Ruud, wrocławianin miał już także zagwarantowany powrót na 8. miejsce w rankingu ATP . Powrót, bowiem znajdował się na tej pozycji tuż po tegorocznym Australian Open. W ten sposób 27-latek wyrównał swoją "życiówkę" w zestawieniu najlepszych tenisistów.

Kilkaset tysięcy złotych dla Hurkacza. Spory zarobek Polaka w Portugalii

Dzięki temu, że Hurkacz okazał się lepszy także w finale i zdobył swój 8. tytuł w karierze, otrzyma ostatecznie 88 125 dolarów i aż 250 pkt do rankingu ATP. Pozwoli mu to na zbliżenie się do będącego na 7. miejscu w rankingu ATP - Holgera Rune. Rośnie zatem szansa, by wyprzedzić wkrótce Duńczyka, który broni 600 pkt za ubiegłoroczny finał turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo.