Tyle zarobił Hubert Hurkacz na US Open. Polak odpadł, ale i tak sporo dostanie

W Nowym Jorku Hurkacz męczył się już w 1. rundzie, gdy mierząc się z notowanym dopiero pod koniec pierwszej setki rankingu ATP Szwajcarem Markiem-Andreą Hueslerem potrzebował aż pięciu setów do odniesienia zwycięstwa. Dwa pierwsze wygrał zresztą rywal, ale później w kolejnej partii Hurkacz zdołał ruszyć do odrabiania strat, wygrywając po tie-breaku. Czwarty i piąty set były już łatwiejsze i Polak znalazł się w drugiej rundzie. Niestety, na tym jego droga ku sukcesom w tegorocznym US Open się skończyła - Jack Draper pokonał naszego zawodnika 6:2, 6:4, 7:5 i wyeliminował go z turnieju.