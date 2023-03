Jeśli Hubertowi Hurkaczowi w Miami znów powinie się noga, jak w Indian Wells, może zanotować bardzo gwałtowny zjazd w rankingu ATP. A to dlatego, że rok temu w swoim ulubionym turnieju na Florydzie dotarł aż do półfinału. Pierwszym pozytywnym sygnałem dla Polaka jest losowanie, bo z pierwszym rywalem powinien sobie dość łatwo poradzić, a i droga do ćwierćfinału nie jest jakoś szczególnie skomplikowana.