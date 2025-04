Turniej w Madrycie z Hubertem Hurkaczem, znamy drabinkę. Oto jego potencjalni rywale

Hubert Hurkacz wraca do rywalizacji na korcie. Turniej w Madrycie będzie jego pierwszym występ od 10 marca, gdy odpadł w 1/16 finału turnieju Indian Wells. Przegrał on wtedy 4:6,0:6 z Alexem de Minaurem. Jednocześnie będzie to również jego pierwsza rywalizacja w tym sezonie na kortach ziemnych.