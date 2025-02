Trzy sety Hurkacza w starciu z wicemistrzem olimpijskim. Doszło do niespodzianki

Za Hubertem Hurkaczem bardzo udany start podczas turnieju ATP 500 w Rotterdamie. Polak po raz pierwszy przebrnął etap drugiej rundy w holenderskiej imprezie i otarł się o finał rozgrywek. W minioną sobotę stoczył pasjonujący pojedynek z Carlosem Alcarazem , który ostatecznie zakończył się trzysetowym zwycięstwem Hiszpana. Nas cieszyła jednak przede wszystkim lepsza dyspozycja Hurkacza. 28-latek prezentował więcej ofensywnej gry, do której zachęca go także nowy szkoleniowiec - Nicolas Massu.

Kolejnym startem wrocławianina okazał się turniej ATP 250 w Marsylii. Z racji rozstawienia z "4" nasz tenisista miał wolny los w pierwszej rundzie i przystępował do rywalizacji dopiero od 1/8 finału. Przeciwnikiem Huberta okazał się Zhizhen Zhang, który w meczu otwarcia pokonał po trudnym pojedynku Quentina Halysa 6:3, 6:7(2), 7:6(3). Dzięki temu doszło do piątej potyczki Polaka z wicemistrzem olimpijskim z Paryża w grze mieszanej. Do tej pory Hurkacz prowadził w zestawieniu H2H 3-1. Najczęściej były to jednak zacięte pojedynki, a to zwiastowało, że i tym razem Huberta może czekać wymagająca rywalizacja, mimo że to Polak był wyraźnym faworytem.