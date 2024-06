Trzy asy w kluczowym momencie. Wspaniały triumf Huberta Hurkacza, rekord coraz bliżej

O awans do ćwierćfinału 27-latkowi przyszło rywalizować z Australijczykiem - Jamesem Duckworthem. Obaj mierzyli się ze sobą do tej pory tylko raz - w ćwierćfinale ATP Masters 1000 w Paryżu przed trzema laty. Dla naszego zawodnika było to wówczas niezwykle ważne zwycięstwo, bowiem przypieczętował dzięki temu awans do Nitto ATP Finals. Wtedy rozgrywali jednak spotkanie w hali na dość wolnym korcie twardym. Teraz nawierzchnią zmagań okazała się trawa na korcie centralnym w Halle.