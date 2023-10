Trudne zadanie przed Hurkaczem? Z najbliższym rywalem wygrał tylko raz

Hubert Hurkacz wygrał z Sebastianem Kordą 6:3, 6:7(6), 6:3 w meczu pierwszej rundy Paris Masters, zaliczanego do turniejów rangi ATP 1000. Spotkanie potrwało dwie godziny i osiem minut. Polak zmierzał po zwycięstwo na przestrzeni dwóch partii, ale w jego dyspozycji doszło do komplikacji i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była trzecia odsłona rywalizacji.