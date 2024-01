Toną w zachwytach nad Hubertem Hurkaczem. "Wzór do naśladowania"

Hubert Hurkacz idzie jak burza w tegorocznej edycji Australian Open . Polak udział w wielkoszlemowym turnieju w Melbourne zaczął on wygranej 7:6(4), 6:4, 6:2 z reprezentantem gospodarzy Omarem Jasiką . W drugiej rundzie po pięciosetowej batalii zdołał on pokonać zawodnika z Czech, Jakuba Mensika . Mecz ten zakończył się wynikiem 6:7(9), 6:1, 5:7, 6:1, 6:3 dla wrocławianina.

Znacznie lepiej nasz reprezentant spisał się w meczu trzeciej rundy przeciwko Ugo Humbertowi . Francuz co prawda wygrał pierwszy set, jednak w kolejnych lepiej prezentował się już nasz tenisista. W drugim secie Hurkacz wygrał pewnie 6:1, w trzecim secie doszło do tie breaka, w którym Polak pokonał rywala. W ostatnim secie Francuz nie był już w stanie nawiązać do znakomitej gry 26-latka. Ostatecznie starcie polsko-francuskie zakończyło się wygraną rozstawionego z numerem dziewiątym Huberta Hurkacza - 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:3.

Hubert Hurkacz zachwalany przez ekspertów po meczu z Ugo Humbertem

Hubert Hurkacz trzeci raz w karierze pokonał Ugo Humberta i zagra o ćwierćfinał Australian Open! Zdecydowanie stabilniejszego Polaka widzimy w tegorocznej edycji w Melbourne. Jeżeli porównamy sobie styl, w jakim 9. zawodnik świata wszedł do najlepszej szesnastki w 2024 do tego, co oglądaliśmy rok temu - możemy być spokojniejsi o czwartą rundę. Walka o najlepszą ósemkę z rozgrywającym życiowy turniej - Arthurem Cazaux

Dziennikarz TVP Sport Michał Pochopień zwrócił uwagę na to, jak dobrą pracę wykonuje w ostatnich tygodniach sztab polskiego tenisisty. "Bardzo dobry mecz Huberta Hurkacza daje mu awans do 1/8 finału Australian Open i powtórzenie ubiegłorocznego rezultatu. 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:3 z Ugo Humbertem. Po tym meczu największe pochwały kieruję w stronę jego trenera od przygotowania fizycznego, Przemysława Piotrowicza. Poruszanie się po korcie Hurkacza imponuje nam od dłuższego czasu, ale to, co widzieliśmy w sobotę, to był MAJSTERSZTYK. Niektóre akcje w obronie wygrane wręcz w nierealny sposób" - skomentował.