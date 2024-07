To musiało się tak skończyć, Hubert Hurkacz rezygnuje. Decyzja właśnie zapadła

Nie tak miała wyglądać przygoda Huberta Hurkacza z tegorocznymi zmaganiami na Wimbledonie. Polak zakończył rywalizację już na drugiej rundzie, a na dodatek doznał kontuzji, która stawia jego występ na igrzyskach olimpijskich w Paryżu pod znakiem zapytania. Do feralnego w skutkach zdarzenia doszło podczas tie-breaka czwartego seta w meczu z Arthurem Filsem. Przy stanie 7-7 wrocławianin rzucił się do jednej z piłek, po czym zrobił sobie krzywdę .

Kilka godzin po tym feralnym zdarzeniu wrocławianin opublikował wymowny komunikat w swoich mediach społecznościowych. "Po tym, jak doznałem dzisiaj kontuzji kolana na Wimbledonie, pierwsze badania lekarskie są już za mną. Będę teraz potrzebował trochę czasu, aby dojść do siebie i zrobić dalsze testy medyczne już w domu w Polsce. Mój zespół i ja przekażemy bardziej szczegółowe informacje tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję wszystkim za wsparcie podczas meczu i po nim! To dla mnie bardzo wiele znaczy!" - przekazał 27-latek.