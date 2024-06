Tenis. W tym roku Hubert Hurkacz wygrał turniej na "mączce"

Poza tym, w innych turniejach na "cegle" wrocławianin dochodził do 1/8 finału w Monte Carlo, gdzie na co dzień mieszka, do tej samej fazy w Madrycie, do ćwierćfinału w Rzymie i wreszcie znowu do 1/8 finału na kortach Rolanda Garrosa. To był jego drugi najlepszy występ w Paryżu, bo przed dwoma laty też był w tej fazie.