To już pewne, Hurkacz rezygnuje z gry. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał

Hubert Hurkacz zrezygnował ze startu w turnieju ATP 250 w Stuttgarcie. Straci zatem punkty wywalczone w ubiegłorocznej edycji, podczas której dotarł do półfinału. Polak postanowił odpocząć po nieudanym występie na kortach Rolanda Garrosa. W Paryżu dotarł do 1/8 finału, żegnając się z imprezą w mało sympatyczny sposób. Do gry wróci w drugiej połowie czerwca w niemieckim Halle.