Hubert Hurkacz, który zajmuje 9. miejsce w rankingu ATP, do turnieju rangi 1000 przystąpił jako zawodnik rozstawiony, dzięki czemu w pierwszej rundzie miał tzw. wolny los. Na kort wybiegł dopiero na etapie rundy drugiej, kiedy to jego rywalem był Aleksander Szewczenko. Kazach zdołał urwać jednego seta Polakowi, który triumfował 2:1 (6:4, 6:7(2), 6:3) i awansował do kolejnego etapu turnieju.