To już koniec nadziei dla Huberta Hurkacza. Wojciech Fibak nie może uwierzyć

W ubiegłym tygodniu Hurkacz przeszedł zabieg kolana, po którym jego stan zdrowia poprawiał się, ale nie na tyle, by wystartować w igrzyskach, których otwarcie nastąpi 26 lipca.

"Rehabilitacja naprawdę przebiega bardzo dobrze i cały czas idę do przodu, rozwijam się. Jednak podjęliśmy decyzję z teamem, że nie jestem w stanie zagrać w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Była to bardzo, bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem o tym, żeby reprezentować Polskę na igrzyskach i móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli" - przekazał jednak 27-letni wrocławianin za pośrednictwem mediów społecznościowych .