To już koniec. Hurkacz pożegnał się z kibicami. Poruszający wpis Polaka

Hurkacz kończy sezon i dziękuje... nawet za tie-breaki. "Let's go in 2024"

"To dla mnie koniec sezonu 2023. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie doświadczenia z tego roku, za wszystkie wzloty i upadki, a nawet za wszystkie tie-breaki i trzysetowe konfrontacje, które rozegrałem w trakcie tej długiej drogi. Wierzę, że wszystkie te trudne momenty zbudowały mnie jako zawodnika i pomogły mi wrócić do pierwszej dziesiątki światowego rankingu" - napisał Hurkacz.

"Let's go in 2024" - tymi słowami "Hubi" kończy wpis, wyrażając w ten sposób optymizm przed kolejnymi wyzwaniami, które go czekają.