Tie-break zamknął mecz Hurkacz - Griekspoor. Wszystko jasne ws. ćwierćfinału United Cup

Nasza reprezentacja doskonale zainaugurowała czwartą edycję United Cup. Polacy zrewanżowali się Niemcom za porażkę sprzed dwóch lat, kiedy to zachodni sąsiedzi pokonali nas w decydującym starciu o trofeum. Dwa dni temu wygraliśmy 3-0, na dodatek tylko straciliśmy tylko jednego seta. To sprawiło, że znaleźliśmy się w komfortowej sytuacji przed rywalizacją z Holandią. Nasza ekipa potrzebowała tylko jednej wygranej albo zdobycia trzech setów w trakcie poniedziałkowej potyczki, by zameldować się w najlepszej "8".

Awans do ćwierćfinału United Cup, gdzie czekała już ekipa Australii, mógł zatem przypieczętować już Hubert Hurkacz. W swoim drugim meczu w sezonie Wrocławianin zmierzył się z Tallonem Griekspoorem. Z racji tego, że Hurkacz pokonał Zvereva, a trzecia rakieta rankingu ATP triumfowała w meczu z Holendrem, to właśnie Polak przystępował w roli faworyta do triumfu w tej batalii. Tenisista z Haarlem słynie jednak z tego, że potrafi się postawić najlepszym, też potrafi opierać swoją grę na serwisie. Zapowiadało się zatem na interesującą rywalizację na korcie w Sydney. Panowie zainaugurowali spotkanie kilkanaście minut po godz. 0:30 czasu polskiego.

United Cup: Hubert Hurkacz kontra Tallon Griekspoor

Mecz rozpoczął się genialnie z perspektywy Hurkacza. Polak posłał trzy asy, potem kończący forhend i dzięki temu wygrał premierowe rozdanie do zera. Na starcie Griekspoor dzielnie dotrzymywał kroku naszemu reprezentantowi, też potrafił pewnie dorzucać kolejne "oczka" na swoje konto. Wszystko zmienił ósmy gem. Wtedy Tallon po raz pierwszy znalazł się pod presją. Wrocławianin popisywał się efektownymi minięciami i doczekał się pierwszych break pointów w meczu. Już pierwszą z dwóch okazji udało się wykorzystać, znów to świetnym zagraniu Polaka. Hubert uzyskał przełamanie w idealnym momencie, bowiem przy stanie 5:3 serwował po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Przy setbolu posłał asa i dzięki temu jeszcze bardziej przybliżył naszą ekipę do ćwierćfinału.

Drugą część pojedynku inaugurował Griekspoor. Już na starcie miał drobne problemy, musiał wychodzić ze stanu 15-30. Ale zrobił to skutecznie, wygrywając trzy kolejne akcje. Tym razem to Tallon znajdował się w nieco lepszej sytuacji, bowiem on serwował jako pierwszy. W trakcie szóstego rozdania doprowadził nawet do stanu 30-30 przy podaniu Hurkacza, ale Polak szybko zniwelował zagrożenie i wyrównał na 3:3. Hurkacz dobrze poradził sobie także w momencie, gdy musiał utrzymać serwis, by pozostać w grze o zwycięstwo w secie.

Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Początkowo Hubert prowadził już 3-0, potem przy zmianie stron zrobił się remis. W końcówce błysnął Wrocławianin. W ósmym punkcie popisał się świetną pracą w defensywie, po którym zbudował sobie większą przewagę. Ostatecznie nasz reprezentant wygrał starcie 6:3, 7:6(4), zamykając je asem. Zwycięstwo Hurkacza zagwarantowało Polsce awans do ćwierćfinału United Cup, niezależnie od dalszego przebiegu rywalizacji z Holandią. O miejsce w najlepszej "4" powalczymy z Australią w piątek o godz. 7:30 czasu polskiego.

Mecz Polska - Holandia w fazie grupowej United Cup

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor 6:3. 7:6(4)

Iga Świątek - Suzan Lamens

mikst

stan rywalizacji: 1-0 dla Polski

Dokładna relacja z meczu Polska - Holandia jest dostępna TUTAJ. Transmisje z United Cup można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

