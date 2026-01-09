Thriller Hurkacza tuż po wygranej Świątek. Zdecydował trzeci set

Dwie poprzednie potyczki Polski w United Cup zaczynały mecze w męskim singlu, to Hubert Hurkacz jako pierwszy ruszał do boju. I swoim zwycięstwem z Alexandrem Zverevem, trzecią rakietą świata, tak natchnął ekipę, że Biało-Czerwoni jako jedyni skończyli fazę grupową United Cup bez choćby jednej porażki.

Tyle że dzisiaj tamte wyniki nie miały znaczenia - rywalizacja z Australią to zupełnie inna bajka. Można się było spodziewać, że Iga Świątek pokona Mayę Joint i da drużynie pierwszy punkt. Tak się stało, wiceliderka rankingu WTA potrzebowała zaledwie 57 minut, by robić 19-latkę 6:1, 6:1.

A później do boju ruszył Hubert Hurkacz, który tu - w Sydney - wracał do rywalizacji po niemal siedmiomiesięcznej przerwie. Wygrał dwa spotkania, ale teraz trafiał na kolejnego gracza z elity. Z Alexem De Minaurem mierzył się trzykrotnie, ale ich potyczki z lat 2018-2019 trudno tu rozpatrywać w kontekście dzisiejszej pozycji. Podobnie jak i ostatnie starcie z poprzedniej wiosny w trzeciej rundzie Indian Wells, bo Polak miał już problemy z plecami i w drugim secie właściwie nie biegał. Przegrał wtedy 4:6, 0:6, zrobił sobie dłuższą przerwę. Tyle że kłopoty wróciły na trawie, stąd kolejna przerwa - trwająca od czerwca aż do teraz.

United Cup. Hubert Hurkacz kontra Alex De Minaur. Polska mogła potwierdzić awans do półfinału

W meczach ze Zverevem i Tallonem Griekspoorem Hurkacz imponował serwisem, w obu spotkaniach miał po 21 asów. To jednak nie wszystko, bo przecież znakomicie też poruszał się po korcie, zupełnie inaczej niż w poprzednim starciu z De Minaurem w Kalifornii.

Hubert Hurkacz w meczu z Alexem De Minaurem Dan Himbrechts PAP/EPA

Teraz też zaczął świetnie, pierwszy as pojawił się w drugiej akcji, zaraz doszedł kolejny. Pierwsze break pointy "Hubi" wywalczył już w drugim gemie - jednak rywal obronił się dwukrotnie świetnymi pierwszymi serwisami. Przy trzeciej okazji De Minaur miał już tylko drugie podanie, Hurkacz wszedł w wymianę. Tym razem popełnił błąd, nieznacznie wyrzucił piłkę. A minutę później doszło do powtórki. Mimo aż czterech okazji dla Wrocławianina, to jednak faworyt gospodarzy zgarnął jednak tego gema. Po dziewięciu minutach walki, zakończyłg o swoim pierwszym asem.

Jednak już ten fragment spotkania pokazał, co może czekać nas dalej.

A "Hubi" nie zwalniał tempa - dalej imponował przy swoich serwisach, piłka nie wracała po nich w pole gry. Wywalczył też piątą szansę na przełamanie, choć znów De Minaur zdołał się wybronić. Wciąż potrzebne było potwierdzenie tej świetnej dyspozycji 28-latka.

Doszło do zaskakującej sytuacji, w której Polak miał po sześciu gemach 12 punktów zdobytych przy własnym podaniu i 12 na returnie. A wciąż był remis, mimo sześciu break pointów. Mało tego, za chwilę to De Minaur dostał pierwszą taką okazję, odbijał returnem piłki lecące ponad 220 km/godz. "Hubi" świetnie się jednak wybronił, kapitalnym zachowaniem przy siatce. A później załatwił sprawę gema dwoma asami, to jednak on prowadził 4:3.

Polscy kibice w Ken Rosewall Arenie w Sydney Mark Evans PAP/EPA

Tyle że sytuacja z szansami dla Polaka się w końcu zemściła. On miał dziewięć, ani razu nie przełamał przeciwnika. De Minaur wykorzystał już drugiego, bo pierwszy serwis Polaka, z prędkością 234 klm/godz., nie trafił w karo, a po drugim Hurkacz nie trafił w kort w wymianie. Było 5:4 dla Australijczyka, to jednak De Minaur dopiął swego, pierwszym gemem "na sucho". Po 52 minutach - 6:4 dla "Kangura".

Hurkacz przegrał więc pierwszego seta w turnieju, ale niepokoiło to, że popełniał już dużo więcej błędów z końcowej linii kortu niż w pierwszej fazie spotkania. Jakby irytował się tymi zmarnowanymi szansami. Precyzja zaś była niezbędna w walce z takim zawodnikiem jak De Minaur, który jest w stanie dobiec i odegrać piłkę nawet wówczas, gdy to wydaje się nierealne.

W drugiej partii Polak już nie był tak skuteczny na returnie, w ogóle nie miał szans przy podaniu Australijczyka. Na szczęście jego pierwsze podanie wciąż funkcjonowało dobrze. I tak dotarli do stanu 5:4 dla Polaka, serwował De Minaur. Australijczyk był perfekcyjny przy pierwszym podaniu, ale już drugie dawało szanse "Hubiemu". I Polak, po kapitalnej wymianie, wywalczył piłkę setową. Za moment miał akcję na 1:1 w meczu, De Minaur niemal cudem odegrał piłkę forhendem. Wrocławianin uderzył jednak w aut, za chwilę dostał drugą taką akcję. Znów po świetnej wymianie, w której Polak bardziej ryzykował, uderzał blisko linii końcowej. A De Minaur odbijał te piłki niczym automat. Aż w końcu się pomylił.

Jedenasty break point w meczu okazał się tym pierwszym skutecznym! Hubi wyrównał na 1:1.

Po raz ostatni trzysetówkę Hurkacz grał w zeszłorocznym French Open - przegrał wtedy z Joao Fonsecą 0:3. A w systemie do dwóch wygranych setów, dosłownie kilka dni wcześniej. W finale ATP 250 w Genewie, gdy miał już "na widelcu" Novaka Djokovicia, przegrał jednak tie-breaka w trzecim secie, a cały mecz 7:5, 6:7 (2), 6:7 (2).

Teraz też można było spodziewać się podobnego thrillera, tymczasem już w trzecim gemie Hurkacz dał się zaskoczyć. Szybko zrobiło się 0-40, a za moment De Minaur wykorzystał pierwszą szansę w secie. I to on prowadził 2:1, do tego podawał.

Alex De Minaur Dan Himbrechts PAP/EPA

Choć Hurkacz walczył do samego końca, Australijczyk wciąż niesamowicie odpowiadał na jego potężne uderzenia. Nie pomogło 19 asów. To jedno jedyne przełamanie w trzecim secie, na korzyść De Minaura, zdecydowało. 26-latek wygrał 6:4 i wyrównał stan ćwierćfinału.

O awansie do półfinału rozstrzygnie więc spotkanie par mieszanych.

Australia - Polska - w ćwierćfinale United Cup 1:1

Maya Joint - Iga Świątek 1:6, 1:6

Alex De Minaur - Hubert Hurkacz 6:4, 4:6, 6:4

mikst po zakończeniu singli

Hubert Hurkacz LILLIAN SUWANRUMPHA AFP

Alex de Minaur AFP

