"G? Chcesz coś zmienić? A może chcesz kontynuować współpracę z tą panią? [...] Mam na myśli, czy chcesz kontynuować współpracę z tą panią, czy jest wszystko w porządku, czy chcesz się zmienić. To zależy od ciebie " - zwrócił się do rywala 27-latek.

Po spotkaniu nasz rodak wrócił do tej sytuacji. "Myślę, że mogłem zapytać go wcześniej. Po prostu zapytałem Grigora, czy chciałby dokonać zmiany. A jeśli nie, to wszystko w porządku" - wyjaśnił sportowiec.