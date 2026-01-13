Takie wykształcenie ma Hubert Hurkacz. Rzadko się chwali, o tym wie niewielu

Hubert Hurkacz ma za sobą bardzo trudne miesiące. Najlepszy polski tenisista przez 208 dni był poza grą. Wrocławianin w lipcu 2025 roku przeszedł artroskopię kolana. Okres rekonwalescencji trwał bardzo długo, a Polak pracował nad tym, aby być w pełni sił w 2026 roku.

Hurkacz wrócił do gry. Polak gotowy na sezon 2026

Pierwsze mecze tego roku pokazały, że Hurkacz jest w świetnej formie. W United Cup wygrał cztery z pięciu meczów i walnie przyczynił się do triumfu reprezentacji Polski w tych rozgrywkach. Po tym turnieju Hurkacz zanotował wielki awans w rankingu ATP. Wrocławianin przesunął się aż o 30 pozycji w górę i obecnie klasyfikowany jest na 53. miejscu.

Przed Polakiem teraz Australian Open, które rozpoczyna się 18 stycznia. Przed rokiem w Melbourne dotarł zaledwie do 2. rundy, w której musiał uznać wyższość Miomira Kecmanovicia (4:6, 4:6, 2:6).

Tenis. Takie wykształcenie ma Hubert Hurkacz. Kto by się spodziewał

Podobnie jak wiele innych utalentowanych tenisistów, na starcie kariery Hubert Hurkacz stanął przed wyborem - kariera sportowa, czy edukacja? Polak częściowo to pogodził, choć nie było to na pewno łatwe.

Hurkacz od urodzenia związany jest z Wrocławiem. Kilka lat temu w rozmowie z portalem wroclife.pl wyznał, że chodził do Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Januszowickiej, a następnie do Gimnazjum nr 23 przy ul Jastrzębiej. Nieco inaczej wyglądało to, jeśli chodzi o szkołę średnią.

Do liceum ogólnokształcącego uczęszczałem już w Sopocie, gdy byłem w Sopockiej Akademii Tenisowej, i tam też zdałem maturę

Tak więc najlepszy polski tenisista ma wykształcenie średnie i maturę. To nie wyklucza więc tego, aby w przyszłości pójść na studia. Na ten moment nie ma jednak informacji o dalszej edukacji Hurkacza.

Nie tylko Hurkacz ma wykształcenie średnie spośród polskich tenisistów. Podobnie sytuacja wygląda u Igi Świątek, która po ukończeniu liceum także nie zdecydowała się na kontynuację nauki.

