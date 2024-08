Szalona pogoń Hurkacza, mecz nagle przerwany. Dramatyczna końcówka, Polak triumfuje

Hubert Hurkacz powrócił do rywalizacji po kontuzji znacznie szybciej niż wskazywało na to większość lekarzy. Po niecałym miesiącu rehabilitacji znów mogliśmy zobaczyć Polaka w gronie najlepszych tenisistów świata. Początkowo wrocławianin miał rozegrać swój mecz drugiej rundy ATP Masters 1000 w Montrealu już w czwartek czasu lokalnego, ale tuż po rozgrzewce rozpadało się na dobre i razem z Thanasim Kokkinakisem musieli poczekać na swój pojedynek aż do... soboty. Reklama

Dało się zauważyć, że nasz zawodnik nie jest jeszcze w 100% pewny w swoich ruchach po korcie, potrzebował czasu na znalezienie rytmu. Jak to zwykle w bywa w jego potyczkach z Australijczykiem, doszło do bardzo zaciętej batalii. Wszystko zwieńczył tie-break w trzecim secie. Cieszył fakt, że to szósta aktualnie rakieta świata wytrzymała lepiej samą końcówkę. Hurkacz wygrał 4:6, 6:3, 7:6(6) i zameldował się w kolejnej fazie, gdzie czekał na niego już Arthur Rinderknech. Hubert nie dostał zbyt wiele czasu na odpoczynek. Panowie wyszli na kort około 3,5 godziny po zakończeniu polsko-australijskiego pojedynku.

Kolejne trzysetowe starcie Hurkacza. Zacięta walka o ćwierćfinał ATP Masters 1000

Wrocławianin słabo wszedł w pojedynek z Francuzem. Już na starcie dał się przełamać i został zmuszony do pogoni za wynikiem. Polak miał okazję na wyrównanie stanu pierwszego seta na 2:2, ale break point uciekł i rywal powrócił do dwugemowej przewagi. Niewiele brakowało, a po chwili Rinderknech prowadziłby już z podwójnym przełamaniem. Zacięty gem trafił jednak na konto Hurkacza, przez co nadal trzymał kontakt z przeciwnikiem. Problem polegał jednak na tym, że Arthur pewnie utrzymywał własne podania do końca partii. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się rezultatem 6:4 dla niżej notowanego tenisisty. Reklama

Podobnie jak w starciu z Kokkinakisem, drugi set potoczył się już lepiej dla wrocławianina. Pilnował własnego podania, a w ósmym gemie w końcu doczekał się okazji na przełamanie. Pierwsze dwie w dobrym stylu obronił rywal, ale przy trzeciej Hubert dopiął już swego i wyszedł na prowadzenie 5:3. Po chwili serwował po doprowadzenie do decydującej partii. Zrobiło się nerwowo, przeciwnik miał 30-0. Wtedy nasz reprezentant uruchomił swój największy atut, czyli serwis i wygrał cztery akcje z rzędu. 6:3 i otrzymaliśmy trzeciego seta.



Po kilku minutach zawodnicy wznowili rywalizację, ale rozegrali tylko trzy akcje. Przy stanie 15-30 z perspektywy serwującego Rinderknecha mecz został przerwany z powodu opadów deszczu. Po około 90 minutach oczekiwania tenisiści wrócili na kort. Końcówka pierwszego gema trzeciej partii potoczyła się po myśli Hurkacza. Wrocławianin wygrał dwa punkty z rzędu i wyszedł na prowadzenie z przełamaniem. Przy break poincie nie do końca rozgrzany rywal popełnił podwójny błąd serwisowy. Reklama

Niestety, nasz reprezentant nie był w stanie potwierdzić wypracowanej przewagi. Po chwili zrobiło się 1:1, a to nie był koniec problemów Huberta. Rinderknech miał nawet break pointa na 3:1, ale tym razem Polakowi udało się oddalić zagrożenie. Gdy obaj złapali już odpowiedni rytm, w dziewiątym gemie nastała kolejna przerwa z powodu deszczu. Tym razem Panowie wrócili na kort po około 30 minutach, ale przy zdecydowanie bardziej zaawansowanej fazie spotkania. Na tablicy wyników widniał bowiem rezultat 4:4. W dodatku Polak znów prowadził 30-15 przy podaniu przeciwnika.

Arthur ponownie słabo wznowił mecz. Stracił serwis i przy stanie 5:4 Hurkacz podawał po wygraną. Tym razem sytuacja potoczyła się inaczej niż na starcie partii. Szósty zawodnik rankingu wykorzystał swój największy atut i po chwili zakończył mecz wynikiem 4:6, 6:3, 6:4. W ćwierćfinale ATP Masters 1000 w Montrealu zagra z Alexeiem Popyrinem. Australijczyk pokonał w trzeciej rundzie zmorę Polaka - Grigora Dimitrowa. Niżej notowany zawodnik obronił w sumie trzy meczbole w drugim secie i przechylił szalę na swoją korzyść, wygrywając 4:6, 7:6(5), 6:3. Otwiera się zatem znakomita szansa przed wrocławianinem, by już w pierwszym występie po kontuzji dotrzeć do półfinału ważnego turnieju. Spotkanie z Popyrinem w niedzielę o godz. 20:00 czasu polskiego.

Reklama Hubert Hurkacz - Arthur Rinderknech / Polsat Sport / Polsat Sport

Hubert Hurkacz / CHRISTOPHE SAIDI/SIPA/SIPA/East News / East News

Arthur Rinderknech / KARIM JAAFAR / AFP