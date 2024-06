Szalona konferencja prasowa Huberta Hurkacza. Takiego show jeszcze nie było

- To na pewno są dość ciężkie mecze, gdy przerywa się je kilka razy. Tak naprawdę dwa były przerywane kilkukrotnie, z dużymi i krótszymi przerwami, co sprawia, że w jakiś sposób trzeba sobą zarządzać jak najlepiej w takich momentach. To po czasie dodaje pewności, że przeszło się te etapy - powiedział po kolejnych perturbacjach na skutek opadów deszczu Hubert Hurkacz, odpytany po pokonaniu w czterech setach Denisa Shapovalova i awansie do 1/8 finału French Open. A na wstępie konferencji rozbawił nas niemal do łez.