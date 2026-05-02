Syn piłkarskiego mistrza świata serwował po finał ATP. Tak odpowiedział Hurkacz

Zejście na niższy poziom rozgrywkowy dobrze zrobiło Hubertowi Hurkaczowi. Nasz reprezentant skutecznie wykorzystywał dziką kartę od organizatorów turnieju ATP Challenger 175 w Cagliari. 29-latek łapał rytm meczowy dzięki kolejnym zwycięstwom. Wczoraj po raz pierwszy od ponad siedmiu lat pokonał Matteo Berrettiniego. Wrocławianin musiał odrabiać straty po przegranym secie otwarcia, ale dokonał tej sztuki, ostatecznie triumfując 4:6, 6:3, 6:4. Dzięki temu Hurkacz zanotował pierwszy indywidualny półfinał w tym sezonie.

Zmagania na Sardynii nie zwalniają tempa i już dzisiaj nadszedł etap walki o awans do decydującego starcia. Przeciwnikiem 63. rakiety świata okazał się Roman Andres Burruchaga - syn Jorge'a, piłkarskiego mistrza świata z 1986 roku. Argentyńczyk plasuje się obecnie o 4 lokaty wyżej w rankingu od Huberta. Dzięki temu otrzymał też wyższy numerek w rozstawieniu. Nasz reprezentant miał "6", a przeciwnik - "4". Panowie jeszcze nigdy nie rywalizowali ze sobą. Ich premierowy pojedynek przypadł na nawierzchnię, na której zawodnik z Ameryki Południowej czuje się bardzo dobrze. Na początku kwietnia otarł się o tytuł ATP 250 w Houston, przegrał 5:7 w trzecim secie finału z Tommym Paulem. To oznaczało kolejne ciekawe wyzwanie dla Polaka.

Hubert Hurkacz kontra Roman Andres Burruchaga w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Hurkacza. W pierwszych minutach optyczna przewaga nieco przechyliła się w stronę Burruchagi. To Argentyńczyk pewniej utrzymywał swoje podania. Jak się później okazało - także do niego należały premierowe break pointy. Zawodnik z Ameryki Południowej posiadał w sumie dwie szanse. Wystarczyła już ta pierwsza, bowiem Hubert popełnił błąd, zagrywając zbyt długą piłkę. Po zmianie stron Polak szukał odpowiedzi. Początkowo to Roman Andres posiadał łącznie trzy piłki na 4:2, ale żadnej z nich nie potrafił wykorzystać. W końcu nadszedł break point dla Wrocławianina. I tutaj tenisista rozstawiony z "4" zanotował podobną pomyłkę, co 29-latek kilka minut wcześniej. Dzięki temu po sześciu rozdaniach zrobił się remis.

Niestety Hurkaczowi nie udało się pójść za ciosem. W tej fazie spotkania trudno mu było wypracować przewagę serwisem, a w trakcie wymian rywal często dochodził do głosu. Mimo jednej szansy na 4:3 dla Huberta, ostatecznie to Burruchaga wyszedł na prowadzenie takim rezultatem. Chwilę później 59. tenisista rankingu ATP powiększył różnicę i zbliżył się do zwycięstwa w pierwszej partii. W trakcie dziewiątego rozdania znów zobaczyliśmy walkę na przewagi przy podaniu Wrocławianina. Wówczas Roman Andres nie doczekał się jeszcze setbola. Ten pojawił się kilka minut później, po bardzo nieudanym forhendzie 29-latka. Po następnej akcji premierowa odsłona dobiegła końca. Argentyńczyk wymusił błąd na Polaku i zapewnił sobie wynik 6:4.

Kłopoty po stronie Hurkacza pojawiły się już na starcie drugiej części pojedynku. Zobaczyliśmy rezultat 0-40 z perspektywy naszego reprezentanta. Na szczęście Hubert zdołał wyjść z opresji, broniąc łącznie czterech break pointów. W następnych minutach Polak dwukrotnie prowadził 40-15 na returnie. Mimo to nie zdołał przełamać rywala. To się zemściło podczas piątego rozdania. Wówczas przy drugim break poincie Wrocławianin popełnił błąd z forhendu i zrobiło się 3:2 dla Burruchagi. Po zmianie stron zniwelował stratę, mimo że było już 30-15 dla Argentyńczyka. 29-latek dokonał tej sztuki po ładnej, agresywnej wymianie.

Hurkacz próbował pójść na fali tego breaka. W pewnym momencie prowadził 4:3 i 30-15 na returnie. Od tamtej pory Hubert przegrał jednak... sześć akcji z rzędu. I znów znalazł się w tarapatach, bowiem to oznaczało trzy szanse z rzędu dla rywala na 5:4. Niestety, przy drugiej Roman Andres dopiął swego i mógł serwować po zwycięstwo w meczu. Nasz reprezentant zdołał wrócić do gry, po czwartej okazji. Chwilę później zagwarantował sobie co najmniej tie-breaka. Ostatecznie doszło do decydującej rozgrywki w drugiej partii. Na jej początku Hubert stracił serwis, ale później kontrolował wydarzenia. Rezultatem 7:6(3) doprowadził do trzeciej odsłony rywalizacji.

Wygrany tie-break napędził Wrocławianina. Na "dzień dobry" zgarnął przełamanie w trzecim secie, a potem powiększył przewagę. Posiadał nawet break pointa na 3:0, lecz rywal złapał kontakt z Polakiem. W kolejnych minutach toczyła się zacięta walka przy serwisie Hurkacza, była piłka na 2:2. Finalnie nasz reprezentant oddalił zagrożenie. Kolejny newralgiczny moment przypadł na ósme rozdanie - tam były nawet dwie okazje na remis dla Argentyńczyka. 29-latek przetrwał wszystkie trudne chwile i na koniec wywalczył jeszcze jedno przełamanie. Ostatecznie Hubert zwyciężył 4:6, 7:6(3), 6:3. O tytuł ATP Challenger 175 w Cagliari powalczy z Włochem - Matteo Arnaldim.

Hubert Hurkacz Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz Miguel Reis / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

