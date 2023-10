Świetne wieści z Tokio dla Huberta Hurkacza. Chodzi o ATP Finals

Hubert Hurkacz walczy o prawo gry w kończącym sezon ATP Finals. Do turnieju rozgrywanego w Turynie zakwalifikuje się pierwszych ośmiu tenisistów rankingu "Race to Turin". Polak jest obecnie na jedenastej lokacie. Wydawało się, że nabrał wiatru w żagle, co pokazał triumf w "tysięczniku" w Szanghaju. Wrocławianin często ma jednak chwiejącą się formę, co potwierdził po raz kolejny, odpadając w pierwszej rundzie w Tokio przeciwko Chińczykowi Zhizhenowi Zhangowi.