Świetna wiadomość dla Hurkacza, Polak przed dużą szansą. "Pomógł" finalista US Open

Hubert Hurkacz na początku sierpnia zameldował się na szóstej pozycji w rankingu ATP, co było jego życiowym osiągnięciem. Polak długo nie nacieszył się tym imponującym wynikiem, bo już w kolejnym zestawieniu był klasyfikowany "oczko" niżej. Przez cały sierpień utrzymywał się jednak na siódmym miejscu i był na dobrej drodze do tego, by również we wrześniu obronić pozycję.

Niestety, wrocławianin szybko, bo już na etapie drugiej rundy, pożegnał się z tegorocznym US Open . Porażka z Jordanem Thompsonem mogła okazać się brzemienna w skutkach, ale nie musiała, ponieważ wiele zależało od tego, jak spiszą się rywale Polaka. A gdy kolejni wysoko notowani tenisiści odpadali z nowojorskich zmagań, wydawało się, że Hurkacz obroni siódme miejsce w rankingu.

Ostatnim zawodnikiem, który zagrażał Hurkaczowi, był Taylor Fritz. Gdy Amerykanin wygrał w półfinale ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, zagwarantował sobie również awans na siódme miejsce w rankingu ATP . I chociaż w finale przegrał z Jannikiem Sinnerem, to przed startem turnieju rangi 500 w Tokio z identyczną liczbą punktów co Hurkacz znajdował się na dobrej pozycji, by wysokie miejsce obronić.

ATP Tokio. Taylor Fritz odpada, szansa dla Huberta Hurkacza

Fritz do zmagań w stolicy "Kraju Kwitnącej Wiśni" przystąpił bowiem rozstawiony z jedynką i jako jeden z faworytów. Finalista US Open zaliczył jednak poważną wpadkę, bo przegrał już w pierwszej rundzie z Arthurem Filsem (4:6, 6:3, 3:6). Tym samym nie powiększy swojego dorobku punktowego, co otwiera szansę przed Hurkaczem.

Polak w pierwszej rundzie nie bez problemów, ale pokonał Marcosa Girona , a o ćwierćfinał zagra z Jackiem Draperem. Jeśli 27-letni wrocławianin wygra, zagwarantuje sobie 50 dodatkowych punktów i w kolejnym zestawieniu wyprzedzi Fritza. Hurkacz w Tokio może zresztą powiększyć swój dorobek do aż 4510 "oczek" - tyle pojawi się na jego koncie, o ile wygra całą imprezę. Szósty w rankingu Andriej Rublow ma obecnie 4645 punktów.

Hubert Hurkacz / AFP

