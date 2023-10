Strome schody przed Hurkaczem, pierwszy raz Polaka. Ważą się jego losy

Wygrany Masters w Szanghaju sprawił , że Hubert Hurkacz znów znalazł się wśród graczy, którzy mogę jeszcze aspirować do gry w finale sezonu. W listopadzie w Turynie ośmiu najlepszych tenisistów w 2023 roku powalczy o gigantyczne pieniądze, ale i sporą liczbę punktów do światowego rankingu.

Najgroźniejsi rywala Hurkacz mają ten sam cel. I też wybrali Bazyleę

Polak ma na to szanse, ale warunkiem jest przynajmniej jeden sukces - co najmniej awans do półfinału, a najlepiej do finału - w turniejach ATP 500 w Bazylei oraz głównie w Mastersie w Paryżu. Jeśli po występie w stolicy Francji będzie bliski celu, zostanie mu jeszcze impreza we francuskim mieście Metz (ATP 250).