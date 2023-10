Stało się, Hurkacz poznał swój los. Tu wszystko się rozstrzygnie

Hubert Hurkacz zapewne do samego końca będzie walczył o prawo startu w ATP Finals - to uczta nie tylko dla kibiców, ale i dla zawodników. W Turynie wystąpi ośmiu najlepszych graczy sezonu, a do podziału będzie aż 15 milionów dolarów . Triumfator zgarnie blisko pięć milionów, czyli więcej niż w rywalizacjach wielkoszlemowych .

Hubert Hurkacz pnie się w górę w rankingu. Dzięki takim turniejom, jak obecny w Bazylei

Co ważne - znów zdobył całkiem sporo punktów do rankingu Race, przed rywalizacją w Paryżu na pewno będzie co najmniej dziesiąty. To już dałoby mu drugie miejsce wśród rezerwowych, jak rok temu, ale ambicje wrocławianina są dużo większe. Jeśli w sobotę pokona w półfinale Ugo Humberta, a będzie faworytem, przeskoczy też Taylora Fritza. Możliwe nawet, że przed rywalizacją w Bercy zajmie to ostatnie miejsce dające prawo gry w ATP Finals.