W Toronto Hurkacz doszedł do 1/8 finału , gdzie zagrał pasjonujący mecz z Carlosem Alcarazem. Szczególnie emocjonujący był trzeci set , gdzie Polak przegrywał już 2:5 , by wyjść na prowadzenie 6:5 i sprawić ogromne nerwy liderowi światowego. Ostatecznie Hiszpan wykaraskał się z problemów i wygrał mecz, ale po spotkaniu w jego słowach można było wyczuć uznanie dla postawy Hurkacza.

Szczerze mówiąc, nie wiem, co się stało w trzecim secie. W tym momencie zacząłem się źle czuć, nie mogłem dobrze wyczuć swoich uderzeń [...] Starałem się nie myśleć o tym, co wydarzyło się w tych czterech przegranych gemach. Pomyślałem tylko, że muszę pokazać swój najlepszy poziom. Gdyby stracił jeszcze gema, przegrałby mecz. Jestem bardzo szczęśliwy, że byłem w stanie zachować spokój i siłę psychiczną

Ranking ATP. Hubert Hurkacz i Jan Zieliński ze spadkami

W zeszłym roku panowie rywalizowali w Montrealu i tam Hurkacz doszedł aż do finału , obronił więc jedynie 90 z 600 zdobytych wtedy punktów. To widać momentalnie w rankingu ATP, gdzie spadł z 17. na 20. miejsce , najniższe od maja 2021 roku.

Finaliści turnieju w Toronto, Jannik Sinner i Alex De Minaur, dzięki dojściu do spotkania decydującego o tytule zapewnili sobie najwyższe miejsca w karierze . Włoch, ostateczny zwycięzca całego turnieju , awansował z ósmego na szóste miejsce, a Australijczyk z osiemnastego na dwunaste, wyprzedzając tym samym Hurkacza. Liderem pozostał Alcaraz , powiększając przewagę nad odpoczywającym przezd US Open Djokoviciem . Czołową piątkę uzupełniają Danił Miedwiediew, Stefanos Tsitsipas i Holger Rune.

W rankingu deblistów spadek zaliczył także Jan Zieliński, który wraz z Hugo Nysem skończył rywalizację w Toronto już na pierwszym meczu. Był to dużo gorszy wynik niż przed rokiem, bo wtedy w parze z Hurkaczem doszli do półfinału kanadyjskiej imprezy. W konsekwencji Zieliński spadł z 7. na 17. pozycję. Polak i Monakijczyk wciąż są także w grze o awans do turnieju ATP Finals, gdzie zagra 8 najlepszych duetów na świecie. Obecnie zajmują w tej klasyfikacji 9. miejsce, z nieco ponad 100-punktową stratą do duetu Krawietz/Puetz.