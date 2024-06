Spore zmiany po Roland Garros. Co za wieści dla Huberta Hurkacza

Hubert Hurkacz zakończył Roland Garros na czwartej rundzie, a potem ogłosił, że chce odpocząć po sezonie na mączce. Po turnieju doszło do sporych przemodelowań w rankingu ATP. Polak z jednej strony mógł odetchnąć z ulgą, a z drugiej nie być do końca zadowolonym ze swojego wyniku. Punkty doskonale oddają, w jakiej sytuacji znalazł się po paryskich rozgrywkach. Ma sporą szansę na najlepszy wynik w historii, ale musi na to jeszcze poczekać.