Spełniło się wielkie marzenie Huberta Hurkacza. "Cieszę się jak dziecko"

Nie od dziś wiadomo, że Hubert Hurkacz jest ogromnym fanem motoryzacji, a mianowicie szybkich samochodów. 26-latek od wielu już lat śledzi on poczynania kierowców wyścigowych rywalizujących w mistrzostwach świata Formuły 1, a sam kibicuje głównie Charlesowi Leclercowi i kierowcom z zespołu McLaren. Niestety, intensywny terminarz jeśli chodzi o turnieje ATP sprawił, że do tej pory Polak nie miał jeszcze okazji przyjrzeć się rywalizacji najlepszych kierowców świata na żywo. Aż do teraz.