Specjalni goście na meczu Huberta Hurkacza. Sami się ujawnili

Hubert Hurkacz rywalizację w stolicy Włoch rozpoczął od pojedynku z utytułowanym zawodnikiem - Rafaelem Nadalem. Nasz rodak w wielkim stylu pokonał reprezentanta Hiszpanii, który powoli przymierza się do odłożenia rakiety tenisowej do kąta. "Hubi" w swoim pierwszym meczu rozbił legendę 6:1, 6:4 i pewnie awansował do kolejnej rundy. Później przyszło mu się mierzyć z Argentyńczykami. Najpierw po ciężkiej batalii odprawił do domu Tomasa Martina Etcheverry'ego 7:6(7), 6:2 , a później ograł Sebastiana Baeza 5:7, 7:6 (4), 6:4. Z kolei w ćwierćfinale nasz rodak niestety musiał uznać wyższość rywala ze Stanów Zjednoczonych.

