Skuteczny Hurkacz. Niewygodny rywal pokonany, otwiera się wielka szansa

Wszyscy czekaliśmy na powrót Huberta Hurkacza do rywalizacji. Po występie na US Open nasz reprezentant zameldował się w Polsce, gdzie zagrał w Pucharze Davisa. Potem poleciał do Vancouver, gdzie po raz pierwszy pojawił się w rozgrywkach Pucharu Lavera. Od kilku dni Polak przebywa w Szanghaju, gdzie odbywa się turniej rangi ATP Masters 1000. Dzisiaj nasz reprezentant awansował do trzeciej rundy rywalizacji, pokonując Thanasiego Kokkinakisa 7:6(5), 6:4.