Setbol dla Hurkacza przy 5:1 i zwrot akcji. Niezwykła batalia z pogromcą finalisty US Open

W ten sposób 31. zawodnik rankingu zapewnił sobie dalszy udział we włoskich zmaganiach, gdzie przed rokiem dotarł do ćwierćfinału. To spowodowało również wycofanie naszego najlepszego tenisisty z turnieju ATP Challenger 175 w Turynie, który odbywa się w tym tygodniu. 28-latek zgłosił się do niego tylko i wyłącznie na wypadek odpadnięcia z rozgrywek w stolicy Italii już po pierwszym spotkaniu. Dzisiaj Hubert stanął do walki o czwartą rundę przeciwko Marcosowi Gironowi (45. rakieta męskiego zestawienia). Amerykanin pokonał w poprzedniej fazie finalistę US Open 2024 - Taylora Fritza.